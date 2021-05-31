"Евровидение" в Италии посмотрело рекордное число телезрителей за 10 лет

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Трансляции музыкального конкурса "Евровидение-2021", победу в котором одержала итальянская рок-группа Maneskin, собрали самое высокое количество телезрителей в Италии с 2011 года. Об этом в понедельник сообщили организаторы на официальном сайте конкурса.

Финал "Евровидения-2021" посмотрели примерно 4,3 млн итальянцев, что составляет 24,4% от общего объема телеаудитории страны. Наибольшее количество телезрителей за последнее десятилетие "Евровидение-2021" собрало и во Франции - 5,5 млн, что на 15% больше аудитории предыдущего конкурса в 2019 году (в 2020 он был отменен в связи с пандемией коронавируса). Самая многочисленная аудитория конкурса в 11-й раз подряд оказалась в Германии - 7,8 млн человек (на 3% больше по сравнению с 2019 годом).

Общее же количество зрителей "Евровидения-2021" на всех платформах составило 183 млн человек. Размер телеаудитории финала конкурса при этом вырос на 4% по сравнению с аналогичным показателем в 2019 году. Кроме того, по телевизору финал посмотрели более половины жителей стран - участниц в возрасте от 15 до 24 лет (52,8%), хотя средний размер телеаудитории в этой возрастной группе составляет 14,5%. На официальном YouTube-канале конкурса его посмотрели 50,6 млн уникальных пользователей в 234 странах (на 28% больше, чем в 2019 году).

"Евровидение-2021" проходило в нидерландском Роттердаме с 18 по 22 мая. Россию на состязании представляла певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она заняла девятое место.