Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуацию, когда тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка.

"Дискриминация на самом деле, это правда", - сказал он, комментируя подобные примеры, которые ему привели в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

Сложившуюся практику Медведев назвал безобразием. "Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь [в службу заказа такси], а тебе говорят: "Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже". Это кроме возмущения ничего не вызывает", - констатировал он, сделав оговорку, что понимает, что у таксистов "хлеб не простой". Тем не менее, считает лидер единороссов, задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям. "Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Сомнений нет. Если вышел на трассу, не дай Бог что неисправно - все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться", - возмутился Медведев.

Председатель "Единой России" привел в пример сферу услуг, обратив внимание, что все уже привыкли, что, например, в кафе созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла. "Здесь (в случае с такси - прим. ТАСС) должно быть то же самое, - подчеркнул он. - Причем бесплатно, естественно".

По словам руководителя Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодежи в Перове Татьяны Яковлевой, сейчас недостаточно машин такси в России оборудовано детскими креслами. "Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого", - сказала она, добавив, что предлагает запретить взимать плату за услугу "детское кресло".

В свою очередь, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в ходе форума лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него. "Сейчас мы посмотрели, что такси отсюда до Некрасовки стоит 600 рублей, если с ребенком, а без ребенка - 420 рублей. Ну, собственно говоря, вот то, о чем мы говорили", - подчеркнула она.