Дети в Кировской области не будут сдавать тесты на COVID-19 перед началом смен в лагерях

ТАСС, 31 мая. Власти Кировской области будут принимать детей в лагерь при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей сведения об отсутствии в течение 21 дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, при этом от детей не будут требовать результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

"Результаты тестов на COVID-19 от детей не требуются. Принимать детей в лагерь будут при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями", - сказал Барминов.

Он отметил, что персонал на каждую смену будут допускать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, полученного не ранее, чем за три дня до выхода на работу. Также власти рекомендовали привлекать к работе вакцинированных сотрудников.

Работа стационарных детских лагерей в Кировской области начнется с 1 июня. Власти в этом году планируют организовать отдых более 55 тыс. детей в лагерях, это в 6,7 раза больше показателя прошлого года. Принять детей готовы 464 лагеря, в том числе 22 загородных и два в санаториях. При этом количество детей в отрядах не превысит 75% от проектной вместимости лагеря (в 2020 году наполняемость составляла не более 50%). Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях не допускается, родительские дни отменены.

В прошлом году загородные лагеря начали свою работу с 1 июля при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Всех детей и сотрудников обследовали на COVID-19, были запрещены массовые мероприятия, родителям также не разрешали приходить на территорию, а персонал пребывал в лагерях круглосуточно. За лето в лагерях прошло несколько десятков тематических смен.