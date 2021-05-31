Сочи намерен принять порядка 6,5 млн туристов в этом году

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Туристический поток в Сочи в 2021 году прогнозируется на уровне 2019 года - курорт ожидает порядка 6,5 млн туристов. Об этом журналистам сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Мы можем строить самые оптимистичные прогнозы и ожидать загрузку по году не ниже показателей 2019 года, прогнозируя порядка 6,5 млн туристов", - сказал глава города. В 2019 году курорт посетили 6,59 млн туристов.

В летний сезон загрузка отелей и санаториев составит в среднем до 95%, ожидается, что с мая по сентябрь в Сочи приедут более 4 млн гостей. Пиковая загрузка прогнозируется в период с 20 июля по 20 августа.

"Главный акцент в нашей работе делаем на повышении качества отдыха наших гостей. Это и повышение уровня обслуживания в отелях и санаториях, и благоустройство городской среды, и обеспечение безопасности гостей, и обеспечение экологичности территорий", - добавил Копайгородский.

Он отметил, что в Сочи есть все условия для оздоровительного, познавательного, экологического, гастрономического, событийного и делового туризма, поэтому представители курортной отрасли нацелены на то, чтобы предложить гостям разнообразный отдых. При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому санатории принимают отдыхающих только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за три дня до отъезда.

Копайгородский добавил, что более 3 тыс. человек прошли лечение и реабилитацию после ковида в санаториях Сочи.

"Более 3 тысяч гостей воспользовались программами лечения и реабилитация после COVID-19. <…> Сочинские здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и функций организма после перенесенного заболевания вне зависимости от степени тяжести пережитого заболевания", - сказал он.

Специальные программы реабилитации после коронавируса разработали осенью прошлого года 24 здравницы Сочи. Продолжительность курса лечения составляет от 7 до 14 дней. В программу реабилитации включены озонотерапия, пребывание в барокамере и соляной пещере, лечение минеральными водами и грязями. Кроме того, гостям предлагают кислородные коктейли и массаж.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В майские праздники город принял порядка 232 тыс. туристов, средняя загрузка гостиниц составила около 85%.