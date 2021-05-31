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В Москве все детские поликлиники могут перейти на работу с электронными медкартами

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что переход всех детских поликлиник на работу с электронными медкартами планируется завершить до конца текущего года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют перевести все детские поликлиники на ведение медицинских карт исключительно в электронном формате. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже с этого года в двух поликлиниках Москвы мы проводим эксперимент о ведении исключительно медицинских карт в электронном виде. Мы хотим до конца года все детские поликлиники перевести на введение медицинских карт в электронном виде", - сказала Ракова.

По ее словам, это очень удобно для родителей, есть возможность оперативно проконсультироваться у другого врача с доступом ко всем медицинским документам. В Москве более двух лет ведется электронный детский регистр, благодаря которому можно посмотреть, каких прививок не хватает у ребенка. В этом году даже появилась возможность формировать эпидемиологический паспорт класса и отследить, какая доля детей не вакцинирована.

Как отметила заммэра, с мая родители уже могут не приносить справки о том, что ребенок выписан с больничного. Как только поликлиника освобождает ребенка от занятий, то в журнале автоматически появляется буква "б". По окончании больничного буква исчезает, и справку приносить уже не надо.

"Это все существенно снижает нагрузку на учителей и родителей. Это также дает нам объективную информацию", - добавила Ракова.

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