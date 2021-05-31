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Путин в День защиты детей встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из восьми регионов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, встретится с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов", - отметили в Кремле.

Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Орден был учрежден в мае 2008 года занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым. Первый указ о награждении орденом был подписан 4 января 2009 года. Всего в 2009-2019 годах сообщалось о награждении орденом 393 многодетных семей (включая 19 родителей-одиночек). В 2018 году была награждена 31 семья (из них трое родителей-одиночек), в 2019 году - семь семей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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