ТАСС, 31 мая. Все организаторы детского отдыха Кировской области подключились к программе кешбэка и начали продажу путевок, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов.

"Все руководители стационарных детских лагерей области прошли тестирование на подключение к программе кешбэка, подписали соглашение и начали продажу путевок по программе", - сказал Барминов.

Работа стационарных детских лагерей в Кировской области начнется с 1 июня. Власти в этом году планируют организовать отдых более 55 тыс. детей в лагерях, это в 6,7 раза больше показателя прошлого года. Принять детей готовы 464 лагеря, в том числе 22 загородных и два в санаториях. При этом количество детей в отрядах не превысит 75% от проектной вместимости лагеря (в 2020 году наполняемость составляла не более 50%). Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях не допускается, родительские дни отменены.

Детей в лагерь в 2021 году будут принимать при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей сведения об отсутствии в течение 21 дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, при этом от детей не потребуют результаты тестов на коронавирус. Персонал на каждую смену будут допускать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, полученного не ранее чем за три дня до выхода на работу. Также власти рекомендовали привлекать к работе вакцинированных сотрудников или тех, кто имеет антитела.

В прошлом году загородные лагеря начали работу с 1 июля при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Всех детей и сотрудников обследовали на COVID-19, были запрещены массовые мероприятия, родителям также не разрешали приходить на территорию, а персонал пребывал в лагерях круглосуточно. За лето в лагерях прошло несколько десятков тематических смен.