Самарские школьники запустили исследовательский спутник

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Школьники Самарской области запустили проект технопарка "Жигулевская долина" и детского технопарка "Кванториум-63 регион" - исследовательский спутник с насекомыми - на высоту почти 27 тыс. метров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

"Кванторианцы 63-го региона собирали летательный аппарат, оснастив его высокоточными датчиками, по современному стандарту малых космических аппаратов CubeSat, с экипажем на борту. Юные испытатели провели эксперимент на насекомых в условиях стратосферы, дистанционное зондирование земли и сбор метеорологических данных", - говорится в сообщении.

Стратосферный спутник достиг высоты почти 27 тыс. м над землей и благополучно приземлился в расчетной точке. Над спутником на протяжении трех дней работала команда из восьми человек, у каждого из них была своя задача. "Одна из них заключается в том, чтобы проверить выживаемость <...> мух в условиях, приближенных к космическим. А также проверить, хватит ли им нашей системы жизнеобеспечения", - цитирует пресс-служба ученика "Кванториум-63регион" Артемия Соловьева.

Совместный проект двух технопарков стал пилотной версией всероссийской программы, к которой в ближайшее время присоединятся еще 15 команд из других регионов страны. Проект реализуется самарским Научно-образовательным центром мирового уровня (НОЦ) по аэрокосмическому треку, а также при содействии первой детской Академии лидеров "Маленькие лидеры страны", уточнили в пресс-службе. "Мы сейчас ведем переговоры со "Стратонавтикой" (аэрокосмическая лаборатория, - прим. ТАСС), чтобы организовать в последующем в конце 2021 - начале 2022 года трек для школ региона, а, может быть, и для всего Поволжья", - отметил директор "Жигулевской долины" Александр Сергиенко.