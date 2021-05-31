Семье из Забайкалья удалось собрать более 160 млн рублей для лечения ребенка со СМА

ЧИТА, 31 мая. /ТАСС/. Глава холдинга USM (родительская структура компаний "Удоканская медь", "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) Алишер Усманов перевел 115 млн рублей на лечение двухлетнего ребенка из Забайкальского края, который болен тяжелой формой спинальной мышечной атрофии (СМА). Этих денег оказалось достаточно, чтобы закрыть благотворительный сбор, сообщается на странице акции в Instagram.

"Спасительное лекарство для нашего сына - маленького и такого сильного Кости Гепалова, мальчика, который мелькал в ваших лентах, смотрел на вас с баннеров и на различных мероприятиях - будет закуплено! 115 млн подарил Костику добрый человек! Нашим главным волшебником, человеком, которого мы так долго искали и ждали, стал Алишер Бурханович Усманов", - говорится в сообщении.

Всего на лечение требовалось собрать 168 млн рублей, остальные 53 млн рублей родители мальчика собрали в течение последнего года.

В мае губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к жителям с просьбой помочь семье Кости Гепалова, в поддержку этой инициативы в регионе с 27 мая по 18 июня запланировали восемь благотворительных концертов.