Медведев поддержал идею бесплатного проезда для автобусов с детьми по платным трассам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Деньги за организованные перевозки детей по платным дорогам взиматься не должны, но нужно избежать злоупотреблений в этой сфере. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

"По поводу транспортировки по платным дорогам, здесь я полностью согласен, уж точно, когда детей везут, это не менее важная социальная задача, чем целый ряд государственных функций, которые исполняются бесплатно", - сказал Медведев. Он при этом подчеркнул, что такие перевозки "должны быть отличимы, чтобы это не превращалось в источник незаконного бизнеса".

Ранее в ходе форума прозвучала жалоба на то, что в отличие от машин скорой помощи, общественного и аварийного транспорта, за проезд школьных автобусов по платным трассам взимаются деньги.