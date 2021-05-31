{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поддержал идею бесплатного проезда для автобусов с детьми по платным трассам

Зампред Совета безопасности подчеркнул, что такие перевозки должны быть отличимы, чтобы это не превращалось в источник незаконного бизнеса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Деньги за организованные перевозки детей по платным дорогам взиматься не должны, но нужно избежать злоупотреблений в этой сфере. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

"По поводу транспортировки по платным дорогам, здесь я полностью согласен, уж точно, когда детей везут, это не менее важная социальная задача, чем целый ряд государственных функций, которые исполняются бесплатно", - сказал Медведев. Он при этом подчеркнул, что такие перевозки "должны быть отличимы, чтобы это не превращалось в источник незаконного бизнеса".

Ранее в ходе форума прозвучала жалоба на то, что в отличие от машин скорой помощи, общественного и аварийного транспорта, за проезд школьных автобусов по платным трассам взимаются деньги.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Социологи сообщили, что 60% россиян считают правомерным физическое наказание детей
При этом 36% респондентов указали, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации, рассказала гендиректор "Михайлов и партнеры. Аналитика" Людмила Горюнова по итогам опроса
Читать полностью