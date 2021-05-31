Медведев поддержал идею о назначении алиментов в привязке к прожиточному минимуму

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил прописать в законе возможность назначать алименты на детей в привязке к прожиточному минимуму, например, по решению суда. Об этом он заявил на партийном форуме "Большой семейный совет", отвечая на предложение о том, чтобы установить обязательный объем алиментов на детей на уровне 50% от прожиточного минимума, к примеру, регионального.

"В принципе, это звучит вполне справедливо, для этого требуется изменять законы, в том числе Семейный кодекс, которым определяются минимальные критерии начисления алиментов, а также их зависимость от целого ряда условий", - сказал Медведев.

Он отметил, что "часто справки, которые приносят для выплаты алиментов, липовые, как можно меньше туда цифру вставляют - и если зарплата там 10 тыс., а алименты 25%, то вот тебе 2,5 тыс.".

"Это, конечно, явная махинация, - сказал Медведев. - Здесь можно подумать над юридической формулой, которую использовать в законе". Он предложил секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку посоветоваться на этот счет с юристами.

"Тут можно подумать над формулировкой, которая сделает возможным, например, на усмотрение суда, если видно, что это (справка), извините, фуфло какое, установить 0,5 от прожиточного минимума. Давайте подумаем на эту тему", - добавил председатель партии.