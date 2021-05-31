Медведев призвал проработать сохранение пенсии при трудоустройстве родителей инвалидов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос сохранения при трудоустройстве социальных пенсий людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, и увеличить размер этих выплат. Так он отреагировал на соответствующие предложение, прозвучавшее в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

"Это реальная проблема, я знаю об этом. Я просил бы министерства это проанализировать", - прокомментировал Медведев инициативу.

По его словам, в первую очередь нужно "понять контингент людей, на которых это будет распространяться". "Я согласен, что там деньги небольшие, и, казалось бы, совсем несправедливо [людей] этих денег лишать, - считает председатель партии. - С социальной точки зрения <…> это выглядит несправедливо, просил бы это проработать".