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Медведев призвал проработать сохранение пенсии при трудоустройстве родителей инвалидов

В первую очередь нужно "понять контингент людей, на которых это будет распространяться", указал председатель "Единой России"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос сохранения при трудоустройстве социальных пенсий людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, и увеличить размер этих выплат. Так он отреагировал на соответствующие предложение, прозвучавшее в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

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"Это реальная проблема, я знаю об этом. Я просил бы министерства это проанализировать", - прокомментировал Медведев инициативу.

По его словам, в первую очередь нужно "понять контингент людей, на которых это будет распространяться". "Я согласен, что там деньги небольшие, и, казалось бы, совсем несправедливо [людей] этих денег лишать, - считает председатель партии. - С социальной точки зрения <…> это выглядит несправедливо, просил бы это проработать".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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