В Казани с 1 июня начнут вакцинировать от коронавируса у станций метро

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Казани откроются почти у всех станций метро с 1 июня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"С 1 июня в Казани будут вакцинировать от коронавируса у станций метро. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - говорится в сообщении.

Прививку можно будет сделать с 07:30 до 18:30 у девяти станций метро: Авиастроительная, Северный вокзал, Яшьлек, Козья слобода, Площадь Габдуллы Тукая, Суконная слобода, Горки, Проспект Победы и Дубравная.

Также в Татарстане началась вакцинация дачников. Медики объезжают садоводческие товарищества и предлагать жителям сделать прививку. Всего в регионе работают 153 пункта вакцинации.