Жителям Чувашии вернут более 55 млн рублей с помощью кешбэка за путевки на детский отдых

ТАСС, 31 мая. Более 55 млн рублей будет возвращено в общей сложности жителям Чувашии в виде кешбэка за приобретенные путевки на детский отдых. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"По оценке Минэкономразвития Чувашии, общая сумма средств, которая будет возвращена родителям, составит более 55 млн рублей. Всего в текущем году планируется реализовать около 14 тыс. путевок, с учетом требования Роспотребнадзора о 75-процентной заполняемости", - отметили в пресс-службе.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов на еженедельном совещании в правительстве республики сообщил, что в настоящее время к программе подключены всех загородные лагеря республики. Министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева добавила, что выплата кешбэка по купленным путевкам будет производиться после 15 июня, в том числе и по приобретенным в 2020 году. При этом по льготным путевкам возврат средств будет производиться от той суммы, которую оплатил родитель. Количество смен, в которые ребенок может отдохнуть с 50-процентной скидкой, не ограничено.

Глава Чувашии Олег Николаев на совещании предложил запустить работу региональной горячей линии для консультации родителей по вопросам кешбэка. Она будет открыта на базе Центра одаренных детей и молодежи "Эткер", который выбран оператором по возврату денежных средств по данной программе.

В сообщении администрации главы республики отмечается, что в этом году детские лагеря в соответствии с требованием Роспотребнадзора будут заполнены на 75%. Ожидается, что в них отдохнут свыше 12,7 тысяч детей из Чувашии.