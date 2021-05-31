Страны ВОЗ проведут в ноябре спецсессию по подготовке к пандемиям

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Всемирная ассамблея здравоохранения проведет в ноябре специальное заседание, посвященное обсуждению целесообразности разработки конвенции по вопросам подготовки к новым пандемиям. Такое решение приняли в понедельник участники 74-й ежегодной сессии ассамблеи, проходившей в Женеве с 24 по 31 мая в онлайн-формате.

В этом решении ассамблея предложила генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "созвать специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года" по вопросу о разработке "конвенции, соглашения или другого международного инструмента по пандемической готовности и реагированию". Цель ноябрьской спецсессии должна будет состоять в "учреждении межправительственного процесса для выработки проекта и проведения переговоров" по такому международному документу. При этом рекомендовано учесть выводы, представленные на нынешней ассамблее экспертами, предложившими пути повышения эффективности реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации.

Участники ассамблеи предложили провести спецсессию с 29 ноября по 1 декабря 2021 года. Окончательное решение на этот счет должен принять исполком ВОЗ на своей 149-й сессии, стартующей 2 июня.

Как заявил в понедельник на ассамблее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, вопрос о международном соглашении, касающемся подготовки к пандемиям, "должен быть скрупулезно и тщательно рассмотрен", однако сделать это необходимо срочно. "Нужно использовать нынешний момент. В ближайшие месяцы и годы другие кризисы потребуют нашего внимания и отвлекут нас от необходимости срочных действий, требующихся уже сейчас", - предупредил гендиректор, призвав не допустить нового "цикла паники и пренебрежения" перед лицом возможных новых пандемий. "Пандемия - это угроза для всех, поэтому мы должны работать вместе, чтобы построить более здоровое, более безопасное и более справедливое будущее для всех нас", - заключил глава ВОЗ.

Исправить недостатки

Сформированный по инициативе ВОЗ в прошлом году экспертный Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию призвал исправить недостатки в борьбе с коронавирусом в мире. Как заявила на ассамблее его сопредседатель Эллен Джонсон-Серлиф, государствам следует согласовать и принять на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН до конца 2021 года политическую декларацию о трансформации нынешней системы реагирования. В опубликованном 12 мая в Женеве докладе комитет обратил внимание на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на пандемию коронавируса. Подготовительная работа к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которая проводилась в мире до вспышки COVID-19, расценивается экспертами как "несостоятельная и недостаточно финансируемая". Система оповещения о вспышке коронавируса оказалась "слишком медлительной" и "слишком мягкой". Эксперты расценили нынешнее распределение вакцин от коронавируса в мире как "откровенно несправедливое".

Ассамблея приняла резолюцию о создании рабочей группы по вопросу об улучшении реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации. Участвовать в этой группе смогут все страны - члены организации. Ей рекомендовано рассмотреть выводы и рекомендации экспертов, касающиеся повышения эффективности ВОЗ, и представить свой доклад на следующей ежегодной Всемирной ассамблее здравоохранения.