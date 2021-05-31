ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для детей 12-15 лет

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разрешила использование странами - членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет", - сказала она.

По ее словам, "теперь государства-члены могут расширить охват вакцинации, прививая молодежь". "Каждая доза имеет значение в борьбе с кризисом", - добавила она.

Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, являющейся совместной разработкой Pfizer и BioNTech, для подростков 12-15 лет. Это первая вакцина от коронавируса, которая одобрена для использования среди лиц этой возрастной категории.

Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря. В настоящее время на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.