Систему социальных контрактов для поддержки малоимущих ввели в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Систему социальных контрактов для поддержки малоимущих граждан и семей ввели в Санкт-Петербурге. Нуждающиеся будут проходить социальную адаптацию с сопровождением специалистов и получать социальные выплаты, рассказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"Чтобы решать назревшие проблемы, было недавно подписано постановление правительства нашего города о так называемом порядке государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения с целью преодоления трудной жизненной ситуации за счет собственных активных действий для получения постоянных самостоятельных источников дохода при поддержке и постоянном сопровождении специалистов", - рассказал Ржаненков.

Социальные контракты заключаются на срок от трех месяцев до года. Приоритетные направления для их заключения - поиск работы, предпринимательская деятельность и другие мероприятия, которые направлены на преодоление трудной жизненной ситуации. На время реализации программы социальной адаптации предоставляется социальное пособие в размере прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге - 11,9 тыс. рублей.

Кроме того, заявителю могут оказать помощь в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре. Для содействия в предпринимательской деятельности возможно предоставление единовременной социальной выплаты не более 250 тыс. рублей. В этом году для реализации социального контракта предусмотрено финансирование из средств бюджета Санкт-Петербурга, которое позволит заключить более 9 тысяч соглашений.

Согласно данным, которые привел Ржаненков, в Петербурге сейчас проживают 48 тыс. семей, которые находятся за чертой бедности, а также более 70 тыс. семей, в которых нет одного из родителей, и 17 тыс. детей-инвалидов. В городском бюджете на их поддержку выделено 16, 5 млрд рублей.