Кабмин внес в Госдуму законопроекты о наказании за неполную уплату алиментов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят привлекать к уголовной и административной ответственности неплательщиков алиментов даже при условии частичного перевода средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Тексты размещен в думской электронной базе.

Изменения, в частности, вносятся в статью 157 УК РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

Текст дополняется нормой, согласно которой неуплата средств "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", на содержание детей или нетрудоспособных родителей повлечет предусмотренное наказание. Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством, гласит законопроект.

Статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить аналогичным уточнением. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

На данный момент ремарка о размере алиментов в обоих кодексах отсутствует.

Действующая практика

Как указано в пояснительных материалах, "в большинстве случаев решение судьи о прекращении дела об административном правонарушении связано с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов". "По состоянию на 1 января 2020 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей составлял 806,4 тыс. производств, на 1 октября 2020 г. - 797,7 тыс. производств", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, в результате сложившейся практики дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, остаются без поддержки, а неплательщики уходят от ответственности. По его словам, кабмин подготовил аналогичные поправки и в Уголовный кодекс. Работа была проведена по поручению президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания руководства Госдумы со статс-секретарями органов исполнительной власти в понедельник заявил, что в правительстве ждут принятия законопроектов до конца весенней сессии.