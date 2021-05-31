МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев лег в больницу на плановое обследование. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова".

"Ничего страшного, экстраординарного не произошло. Александр Викторович находится в больнице на плановом обследовании", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у Збруева поднялось артериальное давление. 30 мая артист отменил спектакль "Ва-банк", в котором участвует, находился дома, но затем по совету лечащего врача лег в клинику.

Александру Збруеву 83 года. Он окончил Щукинское училище в 1961 году и был принят в Театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где работает по сей день. Играл в спектаклях Анатолия Эфроса, в числе которых были "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы", Марка Захарова - "Автоград - ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Все оплачено", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

В фильмографии артиста более 60 названий, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня", "Храни меня, мой талисман", "Шизофрения", "Ближний круг" и многие другие фильмы.