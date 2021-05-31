РПЦ может принять документ, признающий войну злом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь может принять документ, закрепляющий, что война - это зло. Тем не менее, согласно нему, верующие могут принимать участие в боевых действиях, сообщили журналистам в понедельник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата (ОВЦС).

"В проекте документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" говорится, что Русская православная церковь, безусловно признавая войну злом, не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях в случае, если речь идет о защите Отечества и ближних или о восстановлении попранной справедливости", - сказали в отделе. Проект документа был рассмотрен и одобрен на пленуме Межсоборного присутствия РПЦ.

Помимо этого, в проекте документа закрепляется молитва о воинах как устойчивая церковная практика. "Проект документа признает возможным и желательным включение в литургическую практику Русской православной церкви чинопоследований, относящихся к различным событиям воинской службы. Соответствующие молитвенные последования поручается разработать Синодальной богослужебной комиссии", - отметили в отделе.

Также на пленуме были одобрены проекты "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" и "О светской трудовой деятельности священнослужителей". В первом из них подчеркивается, что аборт на любом сроке беременности является лишением жизни человека, а научные эксперименты с эмбрионами и их уничтожение недопустимы. Во втором документе говорится о возможности совмещения священнослужителем своих церковных обязанностей со светской трудовой деятельностью. Отмечается, что в приоритете у священника должно быть священническое служение, а светская деятельность должна соответствовать нравственным нормам христианства.

Пленум Межсоборного присутствия РПЦ прошел с 26 по 28 мая в Москве в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.