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Кабмин утвердил порядок проведения экзамена по русскому языку для иностранцев

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан. Постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Положение определяет форму и порядок проведения экзамена организациями, включенными в перечень, утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ.

Экзамен проводится в целях подтверждения уровня владения иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание или вида на жительства, разрешения на работу.

Новые правила проведения экзамена вступают в силу с 1 сентября 2021 года и будут действовать в течение шести лет.

Ранее Мишустин подписал постановление о сокращении срока действия сертификата о владении русским языком, необходимого для получения разрешения на работу иностранным гражданам, с пяти до трех лет. При этом срок действия сертификата для получения разрешения на временное проживание будет составлять три года, а сертификат для получения вида на жительство будет действовать бессрочно.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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