Рогозин объяснил, почему пришел на презентацию космического мерча в костюме

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал журналистам, что ему нужно "дорасти" до того, чтобы носить космический мерч.

"Мне нужно дорасти до уровня, когда я смогу носить такого рода одежду. Я, к сожалению, родился в костюме, видимо, в нем и помру. В силу отсутствия свободного времени привык к костюму", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналистов, почему он пришел не в презентуемой одежде. Он также подчеркнул, что Роскосмос рассчитывает, что эту одежду будут разрабатывать, шить, реализовывать в России. "Мы не идем по пути массового ширпотреба. Наша задача - не уронить качество", - подчеркнул он.