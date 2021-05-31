Центр им. Чумакова заявил о готовности поставлять ЮНИСЕФ вакцину "Ковивак"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Центр им. Чумакова готов поставлять Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) вакцину "Ковивак" против коронавирусной инфекции после получения документов о преквалификации во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и после насыщения потребностей тынка РФ, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"У нас сегодня была рабочая встреча с руководством ЮНИСЕФ, в ходе которой мы рассматривали вопросы сотрудничества, в том числе обсуждали перспективы преквалификации "Ковивака" Всемирной организацией здравоохранения. ЮНИСЕФ выразил заинтересованность в поставках нашей вакцины, и я думаю, что это возможно, но только после получения от ВОЗ документов о преквалификации и после насыщения нашей вакциной потребностей российского рынка", - сказал он.

Ишмухаметов отметил, что представители ЮНИСЕФ высоко оценили качество производимых Центром им. Чумакова продуктов.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств обеспечивает соответствие лекарственных средств, поставляемых закупочными организациями, мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - международная организация, действующая под эгидой ООН.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, которые не способны вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).