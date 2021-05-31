Дни Республики Коми в Москве завершили гала-концерт в Большом театре

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заключительный гала-концерт творческих коллективов Республики Коми в честь дней региона в Москве, которые проходили с 23 по 31 мая, состоялся на Новой сцене Государственного академического Большого театра России. Открыл мероприятие государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня для нас большая честь, завершая дни республики в Москве, представлять наш регион на площадке одного из крупнейших и знаменитых театров России", - сказал глава региона Владимир Уйба.

В концерте участвовало 14 творческих коллективов с хореографическими и театральными постановками, оперными выступлениями, а также были показаны музыкальные номера разных ансамблей.

Также ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 мая запустили в московском метро тематический поезд в честь 100-летия республики Коми. Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии до октября. Кроме того, в честь запуска поезда выпустили и лимитированные тематические "Тройки". Их можно приобрести в кассах центральных станций метро.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" был создан в 1939 году. Это первый профессиональный художественный коллектив республики, сохраняющий вековые традиции народного творчества, является одной из визитных карточек региона.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.