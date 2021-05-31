В МЧС предупредили о заморозках в Ярославской области 1 и 2 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с заморозками, которые ожидаются 1 и 2 июня, объявлено в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Ярославской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения", - говорится в сообщении.

В Костромской области также ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Администрация региона просит жителей соблюдать меры предосторожности, быть внимательными при эксплуатации печей, обогревательных приборов, не допускать перегрузки электросети.

Днем во вторник в Костромской области ожидается 12-14 градусов тепла, без осадков, в Ярославле - плюс 15-19 градусов.