В Тольятти разыграют билеты в театр и абонементы в спортзал среди прошедших вакцинацию

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Розыгрыш абонементов на посещение бассейнов, спортивных залов, учреждений культуры, а также сертификатов на фотосессию в профессиональных фотостудиях состоится в Тольятти среди жителей, привившихся от коронавируса в июне-июле этого года. Об этом сообщается на сайте администрации Тольятти.

"Такая инициатива, уверены в администрации, поспособствует увеличению количества желающих сделать прививку, повысит сознательность граждан и увеличит темпы вакцинации. Разыгрывать в этот раз будут не денежные средства, а призы: абонементы на посещение бассейнов, тренажерных залов и спортивных залов для коллективных игр муниципальных учреждений спорта, абонементы на посещение Тольяттинской филармонии, билеты на спектакли театров Тольятти, сертификаты на фотосессию в профессиональной фотостудии", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо привиться от коронавируса в июне или июле 2021 года. Победителей будут выбирать случайным образом по номеру СНИЛСа.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании оперативного штаба поручил руководителям муниципалитетов рассмотреть такой опыт с точки зрения эффективности.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц объявлял о розыгрыше 75 тыс. рублей, который профинансируют из личных средств Ренц и главный врач Медгородка Алексей Кирсанов. Победителей лотереи будет двое.

По данным минздрава Самарской области, на 31 мая первым компонентом привито более 400 тыс. самарцев, включая 320 тыс. человек, которые полностью получили вакцину. При этом процент использования вакцины в области составил 96%, отмечается рост желающих привиться в Тольятти. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", в регионе зафиксировано 64 776 случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили почти 62 тыс. человек, еще около 2 тыс.