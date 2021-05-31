ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет отныне обозначать штаммы коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, буквами греческого алфавита. Об этом сообщила в понедельник ее женевская штаб-квартира, пояснив, что новая система будет простой, а новые обозначения - "легкими для произношения и запоминания".

"ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19", - отметили в организации.

В ВОЗ пояснили, что эти обозначения "были выбраны после широких консультаций и рассмотрения множества потенциальных систем наименований". Для этого "была созвана группа партнеров со всего мира".

Новая маркировка штаммов не приведет к отказу от нынешней системы научных наименований, поскольку она "передает важную информацию и будет продолжать применяться в исследованиях". Вместе с тем, недостатком этой системы является то, что "научные названия могут быть трудными для произношения и запоминания", и это может приводить к ошибкам в сообщениях. В итоге "люди часто называют разновидности [коронавируса] по месту, где они были обнаружены, что может носить порочащий и дискриминационный характер". Чтобы этого избежать и облегчить общественную коммуникацию, ВОЗ призывает национальные власти и СМИ "использовать новые обозначения".