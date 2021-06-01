Путин в День защиты детей пообщается с многодетными семьями

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, по традиции пообщается с многодетными семьями. Из-за пандемии коронавируса уже во второй раз общение пройдет по видеосвязи вместо торжественной церемонии награждения орденами "Родительская слава" в Кремле.

Как сообщила пресс-служба президента, в беседе с Путиным примут участие награжденные орденом "Родительская слава" многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Год назад во время такой же встречи Путин обещал, что проведение торжественных церемоний для награжденных орденами "Родительская слава" возобновятся в Кремле, когда не будет риска для здоровья детей и их родителей для поездки в Москву.

Президент неоднократно говорил, как важны для государства многодетные семьи, что им должна и будет оказываться всяческая поддержка. Глава государства признавался, что с большим уважением относится к нелегкому труду многодетных родителей.

Орден "Родительская слава"

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Традиционно президент лично поздравляет многодетные семьи с наградой. Они получают знак ордена и денежное поощрение в 100 тыс. рублей.

Награда присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона России. Его могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является "обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии" детей.

Орден "Родительская слава" возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия святой Ольги - награды, учрежденной "во внимание к заслугам женщин на различных поприщах государственного и общественного служения". Также предусматривалось вручение этого знака отличия матерям героев, оказавших подвиги, достойные увековечения в летописях Отечества. Известно лишь одно награждение этим знаком - его получила Вера Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны трех сыновей-офицеров.

В советское время многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и "Материнская слава", званием "Мать-героиня".