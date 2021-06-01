В России впервые вводятся требования к ПВР и эвакуации населения при ЧС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Требования к эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях и пунктам временного размещения (ПВР) впервые вступают в действие в России 1 июня. Они прописаны в национальном стандарте, разработанном Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и утвержденном Росстандартом.

Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, ГОСТ устанавливает основные положения, связанные с эвакуацией населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС, которым может быть радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и так далее.

Из документа следует, что эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро, электромобилями, вагонами, самолетами, грузовиками и самосвалами. ГОСТ установил нормы посадки для того или иного вида транспорта. Так, одним вагоном электропоезда можно эвакуировать 200-250 человек, общим железнодорожным вагоном до 150 человек, купейным до 100 человек, грузовым также до 100 человек. 25-местный автобус можно использовать для эвакуации 40 человек, грузовой автомобиль - 20 человек, самосвал - до 15 человек. "Общее время на дорогу на объект и обратно 4-5 часов", - уточняется в документе. ГОСТ также содержит иные требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 кв. м на человека, на 1 тыс. человек необходимо иметь семь банных и 10 койко-мест в больнице.

"Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. Непосредственное планирование эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на всех уровнях осуществляется эвакуационными комиссиями, которые создаются заблаговременно", - поясняется в документе.

Требования к ПВР

Еще один национальный стандарт, вступающий в силу 1 июня, установил требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях. Его положения распространяются на ПВР на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий, говорится в документе, который также есть в распоряжении ТАСС. В документе указано, что положения стандарта не распространяются на ПВР, развернутые на базе общественных зданий - школ, общежитий, гостиниц и так далее.

Стандартом установлены время развертывания и сроки возведения ПВР в зависимости от их общей вместимости. Так, для пунктов малой вместимости, которые рассчитаны до 250 человек, на это отводится не более суток, средней вместимости, где могут находиться от 250 до 1 000 человек - не более двух суток, а большой вместимости с возможностью проживания свыше 1 000 - не более трех суток.

В стандарте устанавливаются обязательные к соблюдению санитарно-гигиенические нормативы, в том числе в нем прописано необходимое количество туалетов, душевых и умывальников на определенное количество пострадавших от ЧС. Так, один умывальник должен быть рассчитан на 10-20 человек. При этом душевые и прачечные должны обеспечивать ежедневное мытье пострадавших, а также возможность постирать и почистить вещи не менее двух раз в неделю.

Одним из особо актуальных является требование о необходимости создания резервов продуктов питания и питьевой воды. ГОСТ также определяет нормативы резервов материальных ресурсов и выдачи продовольствия, одежды, белья и обуви, предметов первой необходимости пострадавшим. В стандарте прописаны и нормы пожарной безопасности. Теперь ПВР должны быть оборудованы системами оповещения, пожарной сигнализацией (датчиками-извещателями) и охранной сигнализацией по периметру ограждения занимаемой территории.