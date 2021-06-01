В России впервые вступает в действие нацстандарт по информированию населения о ЧС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях впервые вступает в силу в России 1 июня.

"Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты", - говорится в тексте документа, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, должностные лица обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки, проводить фото- и видеодокументирование обстановки, сообщать о спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций. При этом они имеют право контролировать достоверность информации и меры по обеспечению безопасности населения и территорий.

ГОСТ регламентирует права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию информирования населения о ЧС и принимаемых мерах по защите населения от угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В нем указано, что им "запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения ограниченного доступа". "Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер", - отмечается в документе.

Нацстандартом установлено, что управление по связям с общественностью и СМИ администрации субъекта России обязано организовать доведение до населения через СМИ в период не позднее одного часа после возникновения ЧС и до отмены режима ЧС сведений об обстановке в зоне происшествия, ходе работ по его ликвидации, а также рекомендаций о порядке, приемах и способах защиты. Также чиновники должны распространять официальные заявления и сообщения главы субъекта РФ по вопросам защиты населения и территории города от ЧС, организовывать работу журналистов в зоне ЧС. Кроме того, ГОСТ содержит шаблоны информационных сообщений для населения при том или ином виде чрезвычайной ситуации или ее угрозе.

ГОСТ был разработан специалистами Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 27 января 2021 года утвержден Росстандартом.