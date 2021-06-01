В России с 1 июня стартует купальный сезон

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Купальный сезон начинается в России 1 июня, всего этим летом в регионах планируют открыть более 3 100 пляжей для купания.

"Их количество может быть увеличено в связи с тем, что из-за закрытых границ с другими странами растет приток людей как на курорты внутри России, так и на водоемы, расположенные в некурортных регионах", - сообщил ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

По его словам, не все пляжи получают разрешение на эксплуатацию. Запрет на их работу может быть связан с отсутствием очистки дна в зоне купания, положительного заключения Роспотребнадзора, спасательного оборудования и спасательных постов.

В МЧС отметили, что купание может быть ограничено и запрещено из-за неблагоприятных погодных условий. В эти случаях на пляжах устанавливаются флажки определенных цветов: желтый означает, что не рекомендуется купаться людям, имеющим проблемы со здоровьем, и детям, а красный свидетельствует о том, что в воду заходить никому нельзя, например из-за сильного шторма.

О правилах пользования пляжами

Печенин напомнил, что с 1 января вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые установили запрет приходить на пляжи с животными, за исключением собак-поводырей. Пока за такое нарушение ответственность не грозит, но МЧС уже предложило прописать ее в новом Кодексе об административных правонарушениях.

Новые правила запрещают работу фотографов с животными на пляжах, где предусмотрено купание. Но на пляжи без купания можно приводить питомцев и фотографироваться с ними.

О запрете купания на надувных матрасах

В МЧС предупредили, что купание на надувных матрасах запрещено, так как это очень опасно. "Очень часто мы наблюдаем, что используют [для купания] надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах", - сказал Печенин. Он напомнил, что неоднократно происходили случаи, когда человека на надувном матрасе сильным ветром либо течением уносило достаточно далеко от берега и ему требовалась помощь спасателей. Кроме того, надувной матрас или другое надувное средство может сдуться или лопнуть во время купания.

"Оно вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега и в силу воздействия, например волны, это средство может перевернуться, и человек попадет в неприятную ситуацию, даже может утонуть", - пояснил Печенин.

Также во время купания запрещается висеть на буйках и прыгать с них.

Чтобы не омрачать свой отдых на воде, спасатели просят придерживаться элементарных правил безопасности: не купаться в опасных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения, не подплывать близко к судам, а при катании на бананах, таблетках, маломерных судах обязательно надевать спасательный жилет. Не менее опасно резко прыгать в воду после длительного нахождения на солнце, так как резкое охлаждение может вызвать спазм, и человек может утонуть.