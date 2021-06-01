Северянам вновь будут устанавливать повышенную пенсию по заявлению с 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Повышенный размер пенсии гражданам, проживающим в некоторых северных регионах России, будет устанавливаться по заявлению с 1 июня. Гражданин должен раз в год подтверждать свое фактическое место проживания для получения пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

До 1 июня действовал упрощенный порядок, введенный из-за пандемии, по которому заявление подавать было не нужно: фактическое место проживания уточнялось специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с МВД, по данным работодателей либо по телефону при непосредственном общении с пенсионером.

Также северяне, достигшие 80 лет, имеют право на повышение вдвое фиксированной выплаты к пенсии. В 2021 году ее размер, с учетом районного коэффициента, составляет 9 066,72 рублей. Территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся острова Северного Ледовитого океана и его морей, республика Саха, Сахалинская область, территории Камчатского и Красноярского краев, Чукотка, Магаданская и Мурманская области, Республики Коми, Тыва, Карелия, Алтай, Бурятия, территории Приморского и Хабаровского краев, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Архангельская область, районы Амурской и Иркутской области.