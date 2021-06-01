Исследование: в России выросло число отцов-одиночек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество семей, состоящих из отцов-одиночек с детьми, в России выросло в промежутке между двумя последними переписями населения, проходившими в 2002 и 2010 годах. Об этом сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Так, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в России насчитывалось 1,18% домохозяйств, в которых воспитанием детей занимается только отец. Перепись 2010 года показала уже 1,27%.

"Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с двумя - с 0,67 до 0,72%. И только доля с тремя и более сократилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010-м. Конечно, жить в неполной семье для ребенка трудно и нежелательно, но можно говорить о том, что ответственность отцов растет, а общество стало чаще доверять детей папам", - указано в сообщении медиаофиса.

В случае с матерями-одиночками эксперты выявили обратную тенденцию: по данным переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002-м - 12,78%.

Как показало сравнение данных двух последних переписей населения, в России заметно снизилось число семей, имеющих детей моложе 18 лет, - с 21,2 до 17,9 млн. При этом большинство семей в России воспитывает только одного ребенка. С 2002 года доля таких семей немного выросла: с 65,24% в 2002 году до 65,5% - в 2010-м. Также выросло количество семей с тремя и более детьми - с 6,59 до 6,99%.

"Как ни странно, повышение благосостояния и уровня жизни тоже нередко приводит к малодетным семьям с одним или двумя детьми. И по большей части это семьи с молодыми 30-летними родителями, которые уже получили образование, определились профессионально, и имеют возможности для рождения последующих детей. Меры демографической политики призваны помочь им в этом", - прокомментировала данные заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.

Чего ждать от Всероссийской переписи населения 2021 года

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в России насчитывалось 41 млн домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Перепись 2010 года показала уже 40,5 млн - на 428 тыс. меньше. От переписи 2021 года эксперты ожидают дальнейшего снижения этого показателя.

"Скорее всего, число домохозяйств в абсолютном выражении будет ниже уровня 2010 года по наиболее значимой причине - малочисленности поколения 1990-х годов. У этого поколения складываются свои взгляды на жизнь, и зачастую на первых местах стоят учеба, карьера, покупка квартиры и автомобиля, поездки по миру. Создание семьи и рождение детей откладывается", - заявила Егорова.

В основу обзора последних переписей, подготовленного в преддверии Всемирного дня родителей и Дня защиты детей, которые отмечаются 1 июня, легли самые последние данные Росстата о динамике изменений в российских домохозяйствах. "Аналитический экспертный обзор, подготовленный ко Всемирному дню родителей и Дню защиты детей, позволяет сделать актуальные выводы, в каких условиях растут дети и как меняется отношение общества, потенциальных родителей к созданию семей", - сказала Егорова ТАСС.