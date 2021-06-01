Эксперты: предпосылок, чтобы индийский штамм коронавируса вызвал новую пандемию, нет

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" не видит предпосылок для того, чтобы индийский штамм коронавируса стал причиной новой или более серьезной пандемии. Санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, эффективны против возникающих разновидностей коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в научном центре.

"Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса. При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время пандемии Роспотребнадзор накопил обширный опыт противодействия распространению COVID-19, включая оперативный мониторинг и оценку потенциала новых вариантов SARS-CoV-2.

В понедельник газета "Стрейтс таймс" опубликовала мнение декана Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессора Тэк Ик Ина о том, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее.

В конце марта индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.