{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: молодежь в России может построить успешную политическую карьеру в партии

Председатель "Единой России" напомнил, что регулярно встречается с молодыми партийцами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Молодые люди в России могут построить политическую карьеру с помощью партии, уверен председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Сто процентов. Даже сомнений никаких не вызывает. Таких молодых людей достаточно", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на соответствующий вопрос.

"Они совсем молодые, им по 23-25 лет, и они делают свои первые шаги в карьере на политическом поприще. Я уверен, что многих из них ожидает блестящее политическое будущее", - сказал Медведев.

Он также напомнил, что регулярно встречается с молодыми партийцами.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Пандемия COVID-19
СМИ: власти Бразилии временно запретили въезд иностранцев в страну
Читать полностью