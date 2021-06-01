Медведев: молодежь в России может построить успешную политическую карьеру в партии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Молодые люди в России могут построить политическую карьеру с помощью партии, уверен председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Сто процентов. Даже сомнений никаких не вызывает. Таких молодых людей достаточно", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на соответствующий вопрос.

"Они совсем молодые, им по 23-25 лет, и они делают свои первые шаги в карьере на политическом поприще. Я уверен, что многих из них ожидает блестящее политическое будущее", - сказал Медведев.

Он также напомнил, что регулярно встречается с молодыми партийцами.