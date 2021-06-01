Две трети родителей в РФ назвали соцсети главной проблемой при воспитании детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Большинство родителей в России (68%) назвали главной проблемой слишком долгое время препровождение детей в социальных сетях и в интернете в целом. Такие данные получил банк "Открытие", проведя опрос среди тысячи россиян (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Как показал опрос, 74% детей в России пользуются соцсетями. При этом среди детей в возрасте 11-15 лет эта доля достигает 92%, а среди подростков 16-18 лет - уже 97%. Между тем большую часть свободного времени проводят в соцсетях 25% российских детей и подростков. Еще столько же - примерно час-два в день, а 24% заходят в соцсети несколько раз в день, но ненадолго. Еще 26% детей проводят время без соцсетей: 2% из них родители запрещают пользоваться соцсетями, остальным, по мнению родителям, еще рано там сидеть.

При этом среди детей популярны такие соцсети, как YouTube (52% опрошенных родителей ответили, что их дети используют эту соцсеть), ВКонтакте (50%), TikTok (40%) и Instagram (36%). Facebook используют только 13% детей в России.

"Три главных проблемы российских детей, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (68%), недостаток физической активности (58%), а также недостаток общения и друзей (53%). Качество образования в школах главной проблемой детей назвали 44% респондентов, игроманию - 43%, отсутствие желания учиться - 38%, доступность сигарет и наркотиков - 33%. По мнению 17% россиян, главной проблемой детей является буллинг (травля в школе)", - отметили в пресс-службе "Открытия".

Опрос был проведен банком "Открытие" 19-24 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.