Более 5 млн россиян оказались к лету невыездными из-за долгов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 5 млн россиян находятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составило 5,1 млн", - сообщили в ФССП. Почти пятая часть из них приходится на три региона - Краснодарский край, Башкирию и Москву.

Лидером по числу невыездных стала Кубань, где ограничены в выезде за рубеж 381,4 тыс. человек. На втором месте - Башкирия, где число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. Москва оказалась на третьем месте с 227,6 тыс. невыездных граждан.

Каждый десятый из ограниченных в праве выезда - должник по алиментам. "По состоянию на 1 мая, 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам", - сообщили в ФССП.