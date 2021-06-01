Следователи наградили школьницу из Приамурья за спасение бабушки при пожаре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Школьницу из Амурской области наградили медалью следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" за спасение бабушки при пожаре, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Руководитель следственного управления СК РФ по Амурской области генерал-майор юстиции Станислав Юрьевич Белянский на торжественной линейке, прошедшей в школе села Новгородка Свободненского района, вручил выпускнице девятого класса Елизавете Яныгиной медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" - отважной девочке, спасшей во время пожара свою престарелую бабушку", - говорится в сообщении.

Пожар в доме в поселке Подгорный Свободненского района, в котором проживала Елизавета Ядыгина с семьей, произошел в феврале 2021 года. В это время в доме находились 67-летняя бабушка, Лиза и ее младший брат, который покинул горящий дом самостоятельно. Бабушка из-за больных ног сама выйти не могла, ее спасла девочка.