На Дальнем Востоке отмечают Международный день защиты детей

ТАСС, 1 мая. Международный день защиты детей в столице Бурятии - городе Улан-Удэ - второй год подряд пройдет в онлайн-формате. Очные мероприятия под запретом в этом году, как и в прошлом, из-за сложной эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса, сообщили ТАСС во вторник в мэрии.

"Отменены из-за неблагоприятной эпидобстановки мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей, которые планировались в помещениях, на улице. Для ребят подготовлена онлайн-программа", - сказали в администрации города.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования проведут для маленьких зрителей и их родителей онлайн-концерты, в дистанционном режиме можно посетить выставки и поучаствовать в викторинах и мастер-классах.

В онлайн-режиме праздник пройдет и в Якутии, для детей подготовлена праздничная программа "Мы - будущее России!" и презентация новой сказки "Кындыкан". "В формате сториз-челенджа известные люди будут читать фрагмент сказки и передавать следующему участнику эстафету, - пояснили в Минобрнауки республики. - Над созданием сказки трудились писатели, художники, дизайнеры, этнографы, лингвисты, носители эвенского языка. Кындыкан - это имя девочки, которую нашли якутские охотники 200 лет назад в эвенском стойбище полностью вымершем от оспы, она выжила и вернулась сейчас в разгар новой эпидемии. Главная ее миссия - объединить северные народы".

Праздник по плану

В офлайн-режиме, но с со строгим соблюдением мер эпидемиологической безопасности Международный день защиты детей проходит в Хабаровском крае. В столице региона в первый день лета для детей запланированы спортивные соревнования, фестиваль мороженого, театрализованное представление и литературный стендап: на площадке детской библиотеки желающие смогут прочесть любимые отрывки из книг советского и российского писателя Николая Наволочкина, который долгое время был главным редактором литературно-художественного журнала "Дальний Восток".

"Посетить мероприятия смогут все желающие, но при соблюдении мер санитарной безопасности, социальной дистанции", - отметили в правительстве Хабаровского края.

В Южно-Сахалинске праздник проходит в зооботаническом парке. Организаторы приготовили для детей большой развлекательно-познавательный интерактив с играми, мастер-классами, развлекательными шоу и квестами. В Петропавловске-Камчатском 1 июня по традиции состоится открытие городского детского парка отдыха.

В Магадане, как рассказали журналистам в мэрии, 1 июня проведут более 60 мероприятий в клубах, библиотеках, учреждениях культуры и образования. "Библиотека им. О. Куваева подготовила игровое мероприятие "Маленькие дети на большой планете". Также в этот день детей развлекут в парке "Маяк", где в полдень началась праздничная программа "Улыбнись, планета! В объективе лето!". Также там запланирована акция "День магаданских фонтанов", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Приморском крае к празднованию Международного дня защиты детей подключились социальные предприниматели. Центр "Мой бизнес" вместе с детским развивающим центром "Цветные ладошки" и некоммерческой общественной организацией "Близнецы Приморья" организовали концерт. Также команда центра "Мой бизнес" посетит Находкинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних в поселке Врангель, где проведет тренинг по эмоциональному интеллекту и профориентационный мастер-класс для социализации и будущей адаптации ребят в обычной жизни.

В Амурском перинатальном центре и в роддоме Благовещенска 1 июня вручат новорожденным подарки и памятные знаки "Рожденному в Приамурье".