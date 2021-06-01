Футбольная академия клуба "Барселона" проведет сборы для детской команды из Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Команда воспитанников центра содействия семейному устройству из Уссурийска стала победителем всероссийских соревнований по мини-футболу и поедет на тренировочные сборы в Новороссийск, где пройдут тренировки футбольной академии клуба "Барселона". Об этом сообщил ТАСС директор центра Игорь Жовниренко.

"На двухнедельные сборы поедет вся команда - восемь человек и один корреспондент из числа воспитанников нашего центра (он будет делать репортажи с тренировок). Тренировки с ребятами будут проводить профессиональные спортсмены и тренеры "Барселоны", что откроет для них новые перспективы", - сказал Жовниренко.

Соревнования по мини-футболу "Будущее зависит от тебя" проводились с 25 по 28 мая в Сочи среди команд детских домов и школ-интернатов. Дальний Восток представляла команда "Содействие" уссурийского центра содействия семейному устройству. Они провели шесть матчей и в финале победили команду "Юность" из Брянска. По итогам соревнований Эдуард Керноз из "Содействия" был признан лучшим игроком турнира, а Евгений Девечинский, забивший 10 мячей - лучшим нападающим.

Команда "Содействие" в 2018 году уже выигрывала всероссийский финал турнира "Будущее зависит от тебя", главной наградой которого была поездка в академию лондонского футбольного клуба "Арсенал". В 2019 году уссурийцы заняли в Сочи третье место.

Всероссийские соревнования по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя" - масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на физическое развитие, но и на социализацию, а также содействие семейному устройству. За 16 лет в нем приняли участие более 5 тыс. команд из 140 городов России.