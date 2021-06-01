В селах и поселках Сочи создадут около 15 новых экокурортов

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Курортные зоны на базе каждого села планируют создать в Сочи, предполагается, что это будут отдельные туристические точки, где гостям представят гастрономические особенности каждого населенного пункта. Первым объектом станет село Пластунка, которое превратят в экоферму, сообщил ТАСС заместить руководителя департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов.

"Сейчас мы планируем на базе каждого села создать некую рекреационную зону, которая будет обладать своими особенностями, Пластунка в том числе. Ее расположение и наличие на территории села большого количества природных объектов показа уже является некой точкой притяжения для гостей, туристов и жителей. Там расположены местные производители продукции, и на этом мы планируем сделать акцент, дать им поддержку, чтобы они смогли развиваться. Там планируется создать экофермы", - сказал Сазонов.

Всего в Сочи около 15 населенных пунктов, которые модернизируют под курортные зоны. Планируется, что каждый из них представит собственную туристическую программу в зависимости от расположения и состава населения.

"Программа будет зависеть от этнографического состава, то есть если в селе преобладают греки, то акцент на их культуре, на их кухне. Мы хотим разделение по принадлежности к истокам, чтобы каждый народ, потомки, могли рассказать о своей истории в кулинарии, обрядах при приеме гостей", - пояснил собеседник агентства.

С развитием туристического потенциала сел будет проведена модернизация инженерных сетей, ремонт и расширение дорог, будут увеличены мощности подачи электроэнергии, а также решены проблемы с водоотведением. Вместе с этим предполагается завершить программу газификации сел.

О сроках реализации проекта в администрации не уточнили. Отмечается, что пилотно этот проект стартовал в 2019 году на базе села Солох-Аул в Лазаревском районе Сочи, который стал самостоятельным туристическим объектом. По такому же примеру будут развивать все населенные пункты Большого Сочи.

Туристический сезон в Сочи в этом году начался 1 мая. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.