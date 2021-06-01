Вода в Черном море на курортах Кубани прогреется до комфортной для купания к середине июня

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Вода в Азовском море на курортах Краснодарского края прогрелась до 21-23 градусов, в Черном море она станет комфортной для купания только ко второй декаде июня, когда установится стабильно высокая температура воздуха, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Курортный сезон в Краснодарском крае в 2021 году стартовал на месяц раньше обычного, с 1 мая, погода на побережье была теплой и солнечной, люди отдыхали на пляжах. Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. По традиции сезон купания на курортах Кубани стартует с 1 июня.

"Температурный фон пока остается пониженным, при этом прогрев более мелкого Азовского моря составляет примерно 21-23 градусов, пока оно у нас выступит основным бассейном для принятия водных процедур отдыхающими. У Черного моря чаша достаточно большая, прогрев ему требуется наиболее интенсивный. Стабильного температурного фона воздуха, который закрепился бы выше отметок 26-28 градусов в ближайшее время не ожидается. К концу первой декады июня - началу второй активные потоки сформируются на прогрев, активный температурный фон свыше 25-27 градусов [воздуха] будет давать желанный прогрев Черного моря комфортный для купания", - сказал Колесник.

Он пояснил, что эта неделя будет дождливой, на территории Краснодарского края будут действовать циклонические системы с волновыми влияниями, которые несут как кратковременные осадки, так и сильные залповые в период со второго по третье июня местами с градом. По его словам, в первой декаде июня на курортах края ожидаются так называемые температурные "качели", температура воздуха в некоторые дни может прогреваться до 25 градусов и выше, но под действием фронтальных систем температурный фон будет нивелироваться за счет вторжения холодных воздушных масс, которые принесут с собой температуру воздуха в пределах от 16 до 19 градусов.

О температуре воды в Крыму

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила ТАСС, что вода в Черном море в районе пляжей полуострова начнет прогреваться с середины следующей недели, когда в регионе начнется потепление.

"Вся неделя эта, включая выходные дни, будет прохладной и дождливой. Только на следующей неделе температура воздуха будет выше 25 градусов. Сейчас - 20-22. Эта неделя - не пляжная, но зато для Крыма благоприятная в смысле осадков", - сказала Любецкая.

При этом синоптик не уточнила, когда температура может достигнуть комфортных для купания показателей.

Ранее представители туристической отрасли сообщали, что высокий сезон в Крыму начнется уже в начале мая. По оценкам главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, число гостей в мае из-за приостановки авиасообщения с Турцией может достичь показателей, которые обычно фиксируются на месяц позже - в июне.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году курортный сезон начался 1 мая - на месяц раньше. На полуострове ждут рекордного числа туристов, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек.