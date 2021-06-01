Места для строительства вузовских кампусов в России определят до середины августа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Территории для строительства университетских кампусов мирового уровня будут определены до середины августа текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер на стратегической сессии Минобрнауки РФ напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина создать в стране сеть студенческих кампусов мирового уровня. "Как заключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идет о территориях для создания кампусов.

По словам Чернышенко, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета.

"До 1 декабря 2022 года в стадии реализации у нас должно быть не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных решений из мировой практики и существующих в регионах моделей студгородков, вместе с губернаторами мы будем совместно решать эту задачу. Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности территорий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Чернышенко также отметил, что при создании сети кампусов в России необходимо отталкиваться от лучших мировых практик. Таковыми являются кампус Венского экономического университета, который реализован по принципу "город в городе" с применением "зеленых" технологий и smart-управления, а также кампусы в Женеве и польском городе Лодзе.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков добавил, что современный кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее развитие.

Стимул для развития

"Университетский кампус - это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни", - подчеркнул Фальков.

Он обратил внимание на то, что, учитывая климатическую повестку, кампусы должны строиться на таких принципах, как экологичность и сокращение отходов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобрнауки, создание сети современных университетских кампусов будет активно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"Современные нормативы градостроительного кодекса требуют внесения определения кампуса, здесь необходимо учитывать особенности организации учебного процесса. Этот вопрос мы уже отрабатываем на еженедельных заседаниях рабочих групп штаба. На прошлой неделе Минстрой совместно с Минобрнауки и профильным вузами создали Консорциум строительных вузов, который также призван решать актуальные задачи по изменениям в нормативных документах, планировочных решениях. Успешный опыт создания кампусов у нас уже есть, это и Иннополис, и то, что было сделано к Универсиадам в Казани и Красноярске", - заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.