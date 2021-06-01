В США умер журналист-международник Мэлор Стуруа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В США в возрасте 93 лет умер журналист-международник, мастер политического памфлета Мэлор Стуруа. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа - один из гигантов советской журналистики и публицистики", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил корреспонденту ТАСС его сын Андрей Стуруа, журналист умер в Миннеаполисе, где жил и работал. "Отец просил похоронить его в Москве. Будем решать", - сказал он.

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Тифлисе (Грузия). Стуруа - известный журналист-международник, сотрудник аджубеевской редакции "Известий", многолетний собственный корреспондент издания в Лондоне и Вашингтоне, политолог и американист. Опубликовал более 30 книг. Среди них - "Время по Гринвичу и по существу", "От Потомака до Миссисипи", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Этот безумный мир", "Десять из тридцати", "Гленн Таркер - заячья губа", "Озабоченная Америка", "Америка восьмидесятых".

За время журналистской карьеры освещал почти все советско-американские и российско-американские саммиты, интервьюировал нескольких президентов США. Стуруа присуждены премии имени Алексея Толстого Союза писателей СССР и "Золотое перо" Международного союза журналистов, премия независимой печати Нью-Йорка, многие другие. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, другими наградами.