Госдума ввела механизм возврата уплаченных консульских сборов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который предусматривает механизм возврата заявителям уплаченных консульских сборов в случае отказа от совершения консульских действий.

Необходимые изменения вносятся в закон о Консульском уставе РФ. Он дополняется положением, согласно которому "уплаченные суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий", подлежат полному возврату в случае просьбы плательщика не совершать ранее оплаченные консульские услуги, отказа уполномоченного лица в совершении нотариального действия или отказа в выдаче российского загранпаспорта.

При этом консульские действия должны быть оплачены до подачи документов на их совершение. Консульские сборы подлежат возврату частично в случае, если они были уплачены с превышением ставок консульских сборов, установленных правительством. Заявление о возврате сборов должно быть подано главе диппредставительства или консульского учреждения с платежными документами или их копиями в случае частичного возврата. Решение о форме возврата денег должно быть принято в течение 10 дней.

Заявление о возврате может быть подано в течение трех лет со дня уплаты консульских сборов. Возврат средств производится по месту оказания консульской услуги в течения месяца со дня подачи заявления о возврате.

Согласно закону, возврату не подлежат сборы, уплаченные за государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака, перемены имени в случае, если впоследствии акт гражданского состояния не был зарегистрирован.