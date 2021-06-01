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Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет

При этом старшим поколением лидер ЛДПР предложил считать тех, кому за 70

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", - обратился он к депутатам на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей.

Старшим поколением Жириновский предложил считать тех, кому за 70. "А среднее [поколение] - самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда", - заключил он.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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