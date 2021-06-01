{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин будет определять порядок утверждения алфавитов коренных малочисленных народов РФ

Основанием для утверждения этих правил станет экспертная оценка Российской академии наук

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет правительство правом определять порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России, в том числе малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов в ноябре 2019 года. Как отмечали авторы инициативы, в российском законодательстве не прописан порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России. "Такой пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование родных языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, что ведет к их возможному исчезновению", - отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Документ наделяет правительство полномочием по определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. При этом устанавливается, что основанием для утверждения этих правил станет экспертная оценка Российской академии наук. По мнению авторов инициативы, наличие четкого нормативного регулирования в этой сфере будет способствовать сохранению и развитию языков.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В России выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве за 24 часа зафиксировали 3 669 заразившихся
В России выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
Читать полностью