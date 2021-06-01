Кабмин будет определять порядок утверждения алфавитов коренных малочисленных народов РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет правительство правом определять порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России, в том числе малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов в ноябре 2019 года. Как отмечали авторы инициативы, в российском законодательстве не прописан порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России. "Такой пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование родных языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, что ведет к их возможному исчезновению", - отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Документ наделяет правительство полномочием по определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. При этом устанавливается, что основанием для утверждения этих правил станет экспертная оценка Российской академии наук. По мнению авторов инициативы, наличие четкого нормативного регулирования в этой сфере будет способствовать сохранению и развитию языков.