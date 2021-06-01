Пользователи "Яндекса" смогут удалить свои данные из сервисов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В личном кабинете "Яндекс ID" появился инструмент для управления данными. С его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы "Яндекса", а также удалить свои данные из отдельных сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что можно, например, стереть историю запросов к "Алисе" или сведения о посещенных местах. Архив включает информацию из более чем 50 сервисов "Яндекса". На его подготовку нужно несколько дней. Когда все готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в "Яндекс ID". Удалить данные сейчас можно из "Алисы", "Музыки", "Карт", "Почты", "Диска", "Дзена", "Переводчика", "Погоды", "Мессенджера", "Бизнеса" и "Станции". До конца года в список войдут все основные сервисы "Яндекса".

В пресс-службе компании отметили, что большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторые данные по закону нужно хранить определенное время - их "Яндекс" перестает обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, как только истечет установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса, например, правки и панорамы в "Картах", нельзя удалить полностью. Они обезличиваются - "Яндекс" стирает информацию о том, кто их добавил.

"Данные о пользователях, их интересах и действиях - лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее - помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. "Яндекс"... надежно защищает эту информацию. При этом мы - за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что "Яндекс" знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению", - сказал директор "Яндекса" по защите данных Иван Черевко.

В пресс-службе отметили, что удаление данных - необратимый процесс, его нельзя отменить. Если стереть данные, некоторые возможности сервисов "Яндекса" станут недоступны. К примеру, "Яндекс.Музыка"советует новые треки, опираясь на историю прослушиваний, лайки и дизлайки. Без этой информации рекомендации будут неточными. Там добавили, что инструмент для управления данными - часть "Яндекс ID", он находится в разделе "Управление аккаунтом", чтобы получить доступ к инструменту, нужно ввести код подтверждения - это дополнительная мера безопасности. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту.

"Яндекс ID" - это аккаунт пользователя на "Яндексе" и центр управления личными данными и настройками. Все данные в "Яндекс ID" надежно защищены, что подтверждается независимыми проверками. По их итогам "Яндекс" второй год подряд получает сертификат соответствия международному стандарту безопасности SOC 2.