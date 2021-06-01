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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения сообщили, что летний отдых детям организуют в обычном формате

Отдых организуют с соблюдением требований Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка в этом году позволяет провести летнюю оздоровительную кампанию для детей в привычном формате, сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

"Сегодня стартует летняя оздоровительная кампания. Примечательно, что система дополнительного образования продолжает функционировать и готова обеспечить занятость детей на протяжении всего лета. Очень важно, что позволила эпидемиологическая ситуация организовать летнюю оздоровительную кампанию в традиционном формате", - сказал министр.

Кравцов подчеркнул, что детский отдых организован с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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РоссияПандемия COVID-19
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