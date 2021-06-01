Мишустин осмотрел медцентр им. Кулакова в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин посетил 1 июня, в День защиты детей, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в Москве.

Премьер осмотрел операционные помещения, отделение реанимации и блок с новорожденными. Вместе с ним медцентр посетили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

О центре

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова - головное российское научное, лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации государственных программ, в том числе по сохранению репродуктивного здоровья. Центр аккумулирует научные достижения отечественных и зарубежных специалистов в данной области и координирует работу региональных организаций.

В учреждении работают 53 подразделения и 24 лаборатории, в которых трудится 2 500 высококвалифицированных сотрудников, в том числе четыре академика РАН. Ежегодно стационарную и амбулаторную помощь в центре получают более 150 тыс. человек.